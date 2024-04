Bargiggia: "Conte al Napoli? Non mi risulta. L'obiettivo primario di ADL è Pioli"

Paolo Bargiggia, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando, tra le altre cose, del nuovo allenatore del Napoli

Paolo Bargiggia, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando, tra le altre cose, del nuovo allenatore del Napoli: "L’andamento del Napoli è fuori ogni logica. Ogni intervenuto di De Laurentiis ha peggiorato la situazione. Siamo passati da Garcia, il quale forse non poteva stare più al Napoli per il pessimo rapporto con i calciatori, a Mazzarri e ora Calzona. I calciatori del Napoli non vanno in campo tranquilli, De Laurentiis si rende protagonismo di sceneggiate che mette in luce una situazione destabilizzata nei rapporti che si riflette sul rendimento della squadra al di là dei demeriti dei vari tecnici”.

Sul nuovo allenatore: "Conte al Napoli? Non mi risulta. Italiano è finito fuori dai radar di De Laurentiis. L’obiettivo primario è Pioli, poi piace Gasperini ma non sarà facile strapparlo all’Atalanta”.