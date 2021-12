Bargiggia: "Maschera pronta per Osimhen, ci sarà contro la Juventus"

Sul suo sito il giornalista Paolo Bargiggia anticipa quelle che dovrebbero essere le mosse del Napoli per il recupero di Osimhen: "La maschera protettiva per il ragazzo è praticamente pronta; con quest’ultima l’attaccante dovrebbe poter giocare allo Stadium, si aspetta solo l’ok dei medici. Dopo la trasferta di Torino, Osimhen dovrebbe partire per la Coppa d’Africa, confermata e difficile da saltare.

E’ notizia di ieri: nonostante le tensioni con i club che detengono i cartellini dei giocatori e nonostante l’aumento dei contagi nel continente (con la variante Omicron soprattutto) la Coppa d’Africa si terrà regolarmente.

Intanto è già tantissimo la – probabile – presenza del ragazzo contro la Juve, senza farlo partire prima per la competizione continentale, appunto a causa dei problemi fisici ancora da smaltire e recuperare".