Bargiggia: "Per Mertens non si parla di rinnovo, ADL lo terrà in un solo caso"

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club” è intervenuto Paolo Bargiggia, noto giornalista e conduttore di UdineseTV: "La prossima settimana Osimhen potrebbe già riprendere a correre, in barba a quanto dichiarato dal chirurgo subito dopo l’intervento. Ovvio che correre non vuol dire giocare, perché per quello ci sarà bisogno di una maschera speciale, ma rispetto all’infortunio dello scorso anno almeno adesso può allenarsi. Mi risulta che il ragazzo proverà a forzare la mano con la federazione nigeriana per non partecipare alla Coppa d’Africa.

Per Mertens non si parla di rinnovo, il presidente non è intenzionato a continuare il rapporto col belga, a meno che non farà altre 15 partite come quella di ieri".