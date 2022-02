Bargiggia: “Sorpreso da Spalletti e dai cambi. Mi è sembrato che si accontentasse del pari”

Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha commentato così il pareggio del Napoli contro il Venezia nel corso del suo intervento su 1 Station Radio: "Innanzitutto la premessa è che è un campionato davvero interessante. In vetta il Milan ha 'sprintato' di nuovo, la Juventus ha frenato a Bergamo. Su Napoli-Inter ti dico che, a mio avviso, il Napoli avrebbe dovuto vincere 'ai punti'. Sono rimasto sorpreso, per la prima volta, da Luciano Spalletti e dai suoi cambi. Con il senno di poi è facile, però nel finale il Napoli avrebbe potuto vincere quando l'Inter non era pericolosa. Mi ha lasciato perplesso vedere entrare Juan Jesus e soprattutto veder uscire Osimhen. Mi è sembrato che Spalletti si accontentasse del pareggio".