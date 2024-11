Bartolomucci: "Solo moglie e figlia avranno visto la vera reazione di Conte. Avete presente il diavolo?”

Antonio Bartolomucci, giornalista, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Conoscendo Conte so che pochi hanno visto chi è lui dopo una sconfitta, quei pochi possono essere la moglie o la figlia. La vera faccia di Conte è rimasta tra le quattro mura domestiche. E’ uscito in maniera molto elegante, ha detto la verità, cioè che l’Atalanta è una squadra forte e non a caso ha vinto un trofeo l’anno scorso. Se Conte avesse parlato pubblicamente col cuore in mano avreste visto una specie di diavolo.

Sono certo che a Milano vedremo un Napoli con un altro spirito. Oggi sento parlare del Milan che ha fatto un’impresa, ma sentiremo parlare molto di Napoli e di Inter dopo domenica sera. Sarà una gara che sarà determinata dal temperamento di Inzaghi e dal carattere di Conte. Son tifoso del Lecce e simpatizzante dell’Inter perchè l’ho seguita per tanti anni. La presenza di Conte ha spostato un po’ gli equilibri”.