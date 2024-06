Barzagli: “Conte pretende molto, ma sugli allenamenti si è creata una leggenda"

Andrea Barzagli, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Andrea Barzagli, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ai margini della partita organizzata da organizzata da Operazione Nostalgia allo Stadio Arechi di Salerno:“Conte? Lui è un allenatore che porta sempre risultati e mentalità, è molto meticoloso e migliora certi giocatori che anche se sono campioni possono migliorare.

Lui riesce a lavorare sulle squadre ma anche sui singoli, e soprattutto dà mentalità alle sue squadre. Si è un po’ creata la leggenda dei suoi allenamenti, con lui corri sicuramente e sono duri, ma alcuni racconti riguardano momenti particolari anche per le condizioni climatiche in alcuni ritiri, ma durante l’anno pretende molto ma è anche normale. Chiesa? Sa lui quale è la scelta migliore per il suo futuro, ora sarà concentrato soprattutto sull’Europeo e tiferemo tutti per lui. Spero che l’Italia di Spalletti faccia un grande Europeo, devono cercare di partire bene anche se certo è un girone difficile ma noi siamo l’Italia, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo ma ce la possiamo fare”.