Behrami critica il 41enne Ibra: "Non trascina mai ed è assente in fase difensiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante critiche per il ko del Milan a Udine e tra i giocatori citati c'è anche Zlatan Ibrahimovic che ha segnato su rigore ma s'è visto poco. L'ex azzurro Valon Behrami negli studi di Dazn ha dichiarato: "Non ha trascinato mai la squadra e non ce l’hai nella fase difensiva. È intoccabile, lo capisco, è Ibra...ma la manovra del Milan con lui e in generale fa fatica".