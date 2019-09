BeIn, Palmeri: "La vittoria col Liverpool ha un'importanza che ancora non s'è percepita"

Tancredi Palmeri, giornalista di BeinSport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, per commentare il momento del Napoli di Ancelotti: "Al Napoli manca il trofeo grosso, ma a prescindere manca quella consacrazione internazionale. Si lavora in questo senso, la vittoria contro il Liverpool ha un'importanza che forse ancora non si realizza, proprio perchè ti dà la posizione di vantaggio per andarti a prendere il primo posto, una chiave per agganciare gli ottavi di finale di Champions".