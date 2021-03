Bellinazzo: "Aveva ragione ADL, in futuro i ragazzi si abboneranno agli highlights"

Nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, ha parlato del nuovo scenario dopo l’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio: “Come cambia ? Dazn sarà anche partner finanziario, ci si inoltra nel mondo più compresso delle trasmissioni streaming. L’OTT è sicuramente il futuro e per l’Italia rappresenta una grande sfida, considerando che saranno trasmesse tutte e 10 le gare del campionato. Ci si augura che si possa verificare un miglioramento della nostra rete in banda larga, e che nei prossimi mesi si possa migliorare questo processo. Restano da assegnare tre gare ancora, tra queste quella del posticipo serale del sabato. Sky per queste tre partite ha offerto 70 milioni di euro, ma c’è un grande interesse anche di Mediaset con Infinity. La Lega dovrebbe incassare 920/930mln di euro dalla vendita totali dei diritti.

Sky ne risenterà? Sky ha oltre 4,5 milioni di abbonati mentre Dazn dovrebbe avere circa un quarto di questi abbonati, bisognerà capire in quanti faranno la trasmigrazione, il pacchetto delle ulteriori 3 partite insieme alla Champions sarà decisivo per la tv satellitare.

Vittoria di De Laurentiis? Si ci ha creduto fin dall’inizio, l’OTT rappresenta il futuro, magari col passare degli anni ci si abbonerà solo alle singole partite e i ragazzi lo faranno solo per gli highlights. Probabilmente bisognerà legare di più le partite ai social".