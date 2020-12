Bellinazzo: "Diritti tv ai fondi, ADL si è convinto. Così porterà avanti un altro discorso a lui caro"

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, si è soffermato sul tema legato ai diritti televisivi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis si è conformato sull'idea di cedere una quota dei diritti televisivi ai fondi. All'inizio non gli piaceva questa cosa, ora ritiene che con questa concessione si potrà portare avanti un discorso molto caro, ossia il canale della lega. Per il 2024 si vuole creare un sistema per incassare più soldi e il modello che vorrebbe seguire De Laurentiis è quello della Premier League: produrre un proprio canale con partite, palinsesto e contenuti di qualità da vendere poi a tutti i soggetti interessati".