Bellinazzo su Ibra: "Per sfruttare il Decreto Crescita serve un biennale, i dettagli"

Zlatan Ibrahimovic, il nome che sta infiammando gli ambienti di Milano e Napoli. Non è ancora noto quale sarà il futuro dello svedese, anche se pare pronto a sposare la compagine rossonera. Ne ha parlato anche Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, attraverso un post su Twitter: "Chiunque voglia prendere Ibrahimovic in Italia, Milan o Napoli, dovrà offrirgli un contratto di almeno 24 mesi per beneficiare dello sconto fiscale del 50% sull'ingaggio ex Decreto Crescita (a meno che Ibra non si "impegni" a restare in Italia per 2 anni)".

