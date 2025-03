Bellucci: “Il Napoli ha un uomo in più fino alla fine del campionato”

Claudio Bellucci, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Al di là del gol in nazionale Raspadori sta veramente bene mentalmente e fisicamente. Per il Napoli può essere l’uomo in più che può spingere fino alla fine del campionato aspettando il ritorno di Neres. A Venezia non ha fatto goal, ma è sempre stato pericoloso, ora è al 100% della forma e si vede.

Il ruolo di seconda punta nel calcio di oggi? Negli ultimi anni, con l’esplosione del 4-3-3 si è molti più pericolosi con gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni a piede invertito. Tanti allenatori fanno fare il trequarti ad un centrocampista, come Vieira lo fa fare a Thorsby che è un grandissimo recuperatore di palloni, però viene utilizzato per marcare il regista avversario.

Raspadori sta facendo ricredere in questo ruolo, è una seconda punta, ma gioca ovunque sul fronte offensivo. Quando gioca Politano non va a schiacciargli i piedi, quando sono entrati loro in campo la partita dell’Italia è cambiata.

Di Lorenzo? Quando gioca da quarto di destra ha più possibilità di sganciarsi, mentre quando fa il braccetto ha dei compiti differenti”.