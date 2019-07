Bellucci sicuro: "Icardi colpo incredibile per il Napoli, ciò vorrebbe dire che non si pensa solo allo Scudetto..."

Claudio Bellucci, ex giocatore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il primo ritiro con il Napoli è stato emozionante per me, ero poco più di un ragazzino e giocare nel Napoli è stata una soddisfazione incredibile, è stato come diventare giocatore a tutti gli effetti. James con Insigne, Icardi, sarebbe un attacco incredibile, da questi nomi che si fanno vuol dire che non stanno pensando solo al campionato, ma anche a fare una Champions incredibile"