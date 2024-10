Berardi può lasciare il Sassuolo: "Se a gennaio arriva offerta giusta, vado via"

Dopo sette mesi di stop per infortunio, e una retrocessione vissuta dall’esterno, Domenico Berardi è tornato in camp. Ma a gennaio può partire come detto dallo stesso calciatore in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Se dopo questi mesi sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta, andrò via. Altrimenti resterò qui fino a giugno. Valuteremo con la società come sempre. Champions League? Vorrei sentire la musica dal campo, è un’ambizione profonda che voglio soddisfare”.