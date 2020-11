Bergomi: “Sky vive di abbonamenti, fanno ricerche di mercato e devi essere imparziale”

Giuseppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter e da anni commentatore tecnico e opinionista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra: "Io nel cuore ho la mia squadra, ma lavoro per una tv che vive di abbonamenti, che fa delle ricerche di mercato. Quando tu firmi un contratto devi essere il più imparziale possibile. Anche la critica deve esser fatta in maniera costruttiva".

TORNARE ALL'INTER - "Per me è finita, mi sono messo il cuore in pace. L'ultimo ad averci provato è stato Sabatini. Gli ho detto delle incomprensioni del passato che nascono dalle telecronache e alla fine mi ha risposto che non c'erano le possibilità per tornare, così mi sono messo il cuore in pace. Calciopoli? Nel '98 sentivi che qualcosa non quadrava nel sistema".