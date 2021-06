Bergomi su Spalletti: "Ha la rosa adatta per lui, è l'allenatore giusto per il Napoli"

Nel corso di 'Calciomercato l'originale' su Sky Sport, è intervenuto l'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi: "Che Napoli dovremmo aspettarci con Spalletti? La rosa è profonda, è adatta per Luciano, che è fermo da due anni e il calcio cambia repentinamente. Lo reputo una persona intelligente, penso che in questi due anni sarà andato in giro a vedere e a documentarsi. Magari sarà andato a scegliersi collaboratori diversi che lo possono aiutare, perché ha sempre avuto idee innovative. Negli ultimi anni all’Inter, in un ambiente non facile, ha raggiunto anche se a fatica l’obiettivo prefissato della Champions. Quindi credo che può essere l’allenatore giusto per il Napoli”