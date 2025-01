Bernardeschi elogia Danilo: "Uomo vero e giocatore importante, meritava un finale diverso"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi ha commentato alcuni temi in casa Juventus tra cui la possibile cessione di Danilo al Napoli: "Locatelli? Loca non mi sorprende e sono felice per lui. Grazie a Motta è tornato al suo livello. Danilo è un uomo vero e un giocatore importante, meritava di chiudere in maniera diversa".