Bertoni: "Garnacho? Se chiedi ad un argentino di Napoli ti dirà sempre di sì"

Daniel Bertoni, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it: “Napoli-Verona? Ho visto un grandissimo Napoli ieri. Lotteranno per lo scudetto fino alla fine gli azzurri. Ieri hanno dominato la gara per tutti i 90′ ed il Verona non è affatto una squadra facile. Scudetto? Sabato ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Napoli, ma per me sarà sfida a due tra Napoli ed Inter.

Garnacho? Gioca e non gioca al Manchester United, ma quando ha giocato ha fatto bene. In nazionale non ha fatto molto bene onestamente. Secondo me la sua posizione perfetta è quella di ala sinistra. Garnacho non è Maradona, sia chiaro. Se chiedi ad un argentino di Napoli ti dirà sempre di sì, magari la scelta della nuova destinazione si baserà anche su questo. Diego? Amava Napoli, ma la sua terra era l’Argentina. Non si può dire che se fosse rimasto a Napoli oggi sarebbe ancora vivo. Spero Garnacho arrivi e faccia sognare i tifosi del Napoli”.