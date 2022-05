Bet: "Osservai Koulibaly nel 2010 in serie B francese e lo segnalai al Milan, ma non lo presero..."

Aldo Bet, ex difensore di Inter e Milan, ma anche allenatore e osservatore, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport

Aldo Bet, ex difensore di Inter e Milan, ma anche allenatore e osservatore, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Mi vengono in mente quelli che segnalai e non furono presi. Koulibaly del Napoli lo vidi al Metz, nella seconda lega francese nel 2010. Salah del Liverpool era al Basilea. L’ultimo notato che vedo bene ora è Skriniar. Lo osservai in Olanda con l’Under 21 slovacca".