Podcast Bezzi boccia l'Italia e Spalletti: "Squadra senza anima"

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto giornalista Gianni Bezzi.

Come commenta Italia-Croazia?

"E' stata la terza Italia diversa presentata da Spalletti, a conferma che ancora non ha trovato modulo e giocatori giusti. L'Italia ha rischiato di portare un gran terremoto, si può migliorare ora ma soprattutto nel gioco d'attacco. Gli attaccanti è vero che non segnano ma vengono anche serviti poco. E mi chiedo perché sia ai margini El Shaarawy, che con la sua qualità sarebbe importante".

E' tempo di Fagioli?

"Sicuramente sì. Questa è una squadra che non pressa. Ci sono stati momenti in cui la Croazia ha avuto anche il 90% del possesso, aspettava e non sa pressare. Così non vai da nessuna parte. Di sicuro mancano giocatori importanti a questa squadra, Fagioli è importante ma ci vuole gente di gamba, che vada a pressare. Ieri Chiesa corre troppo a testa bassa, ha sbagliato lui l'assist a Scamacca e non il contrario. Credo che sulle fasce anche si debba cambiare. Poi anche Pellegrini non mi sembra in buona condizione".

Un voto a Spalletti ieri?

"5,5, se non si fosse qualificato anche peggio. L'Europeo di Spalletti fino ad oggi vede una squadra senza anima e modulo ancora non preciso. Voleva puntare sul bel gioco ma ad oggi mi sembra in difficoltà".