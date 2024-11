Biagio Izzo: "Conte? Stima enorme per la polemica che ha fatto"

Biagio Izzo, attore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Oggi è il mio compleanno, ma faccio sedici anni (scherza ndr.). Parthenope? Il successo va guadagnato e bisogna sacrificarsi. Poi c’è l’amore e la passione, senza di essere si fa poco. Il nostro è un mestiere particolare che si fa con dedizione. Conte? Ho una stima enorme per lui anche per la polemica che ha fatto. Lui non voleva lamentarsi del rigore, ma ha solo aperto un file dicendo che questa problematica riguarda tutti. Questo VAR, se esiste, va usato e questo famoso protocollo va cambiato”.