Bianchi avverte: "Se l'Atalanta gioca sotto ritmo il Napoli può punirla"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi. “Gli allenatori devono avere il massimo del rispetto e delle possibilità per poter operare nel miglior modo possibile. Sicuramente tutte queste incertezze non fanno bene a nessuno anche perché fino a pochi mesi fa mi ricordo che Gattuso era in odore di rinnovo, era tutto. Non è possibile che in poco tempo, in pochi mesi, la questione sia completamente cambiata. Quest'anno è una stagione completamente particolare, difficile da interpretare e tutte queste cose non favoriscono il lavoro dell'allenatore e nemmeno quello dei giocatori.

Anche l'Atalanta soffre di queste situazioni perchè non può fare allenamenti come tutte le altre squadre. Quando gioca con quel ritmo è veramente uno spettacolo, mentre se va sotto ritmo per gli altri ci possono essere delle occasioni belle ghiotte di punire i bergamaschi”.