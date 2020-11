Bianchi: "Come fermare Ibra? Devi tenerlo il più possibile lontano dall’area"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex attaccante del Torino Rolando Bianchi: “Ibrahimovic fino adesso è stato il giocatore che ha inciso di più nel campionato, trasformando la mentalità del Milan. Domenica sono curioso di vedere come giocherà il Napoli. Credo che il Milan è partito molto forte, ma alla lunga avrà delle problematiche, Napoli sarà un test importante".

Mertens? Anche nel 4-2-3-1 di Gattuso può fare bene, anche se non fa gol mette in difficoltà con le sue qualità le squadre avversarie.

Lotta per lo Scudetto? Mi sta deludendo l’Inter, mi aspettavo qualcosa in più per la tipologia di squadra che è. Conte dovrebbe dare un po’ più di libertà ai giocatori che ha in rosa. La Juve ha cambiato molto e può avere delle problematiche, l’Inter ha la rosa più completa e ha un allenatore già al secondo anno.

Come può essere messo in difficoltà il Milan? Il Napoli dovrà tenere la squadra alta e molto corta. Più sei corto più riesci a non dare spazio ai giocatori tra le linee del Milan e più puoi avere delle possibilità di vincere. Come fermare Ibra? Devi marcarlo stretto, devi tenerlo il più possibile lontano dall’area di rigore”.