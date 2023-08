Biasin: “ADL ha i modi di fare di Er Mutanda con Pappalardo, ma quanto a calcio…”

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del Napoli

Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del Napoli: “Due righe sul Napoli campione d’Italia. Oh, De Laurentiis ha i modi di fare di Er Mutanda con Pappalardo ma quanto a calcio… ci sa fare eccome. Era difficile se non impossibile riuscire ad uscire da questa sessione di mercato con una squadra che fosse all’altezza della precedente. Ebbene, ci è riuscito. Sono rimasti tutti, Kim è stato sostituito alla grande, a centrocampo c’è persino più scelta (Gabri Veiga permettendo…).

Tocca a Garcia - erede di Spallettone - mettere insieme gli ingredienti per ricomporre il piatto stellato, ma è chef valido e, soprattutto, non fesso. E infatti ai suoi non chiede “rivoluzioni tattiche” rispetto al passato, ma di proseguire lungo il solco tracciato da chi c’era. Mossa saggia”.