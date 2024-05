Biasin: “Il Napoli non era la prima scelta di Conte, aspettava una chiamata dal Milan”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sembra che De Laurentiis stia facendo una mossa ad effetto, importante, dopo una stagione in cui l’ambiente è depresso. Il Napoli non era la prima scelta di Conte, aspettava una chiamata da Milano, sponda rossonera.

De Laurentiis ha infatti sondato anche la pista Gasperini. La scelta migliore per il Napoli sarebbe stata Gasperini, ma Conte non è un piano b. Conte è uno specialista nel far ritrovare l’entusiasmo ai posti che l’avevano un po’ perso. Conte all’Inter fece benissimo, fece rendere al massimo la squadra in pochissimo tempo. Faceva il 3-5-2 con una coppia d’attacco che fece la differenza. Il 352 è il suo punto fermo, ma non mi sorprenderebbe se quel modulo diventasse un’altra cosa. Anche Conte s’è aggiornato rispetto al suo tipo di idee e ce lo dimostrerà anche a Napoli”.