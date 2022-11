Biasin: “Il Napoli non vince per caso ma perché lo merita. Al momento non ha difetti”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’

TuttoNapoli.net

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’: “Fa impressione, non era prevedibile a inizio campionato. Il Napoli non vince per caso ma perché lo merita, a Bergamo è andato sotto ma in 10 minuti ha recuperato il risultato. In questo momento si fa fatica a trovare un difetto alla squadra, dire che bisogna aspettare gennaio significa fare un grande complimento agli azzurri. L’errore da non commettere in questo momento sarebbe quello di alzare le aspettative, bisogna mantenere la calma”.