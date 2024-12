Biasin: "Rosa Inter più forte? Sì, ma Napoli superiore a tutti in proporzione senza coppe!"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha parlato dell'eliminazione del Napoli: "L'undici schierato da Conte dava indicazioni, il risultato l'ha confermato e se avevamo bisogno di una prova per capire l'obiettivo di Conte l'abbiamo trovata, cioè questo risultato ci dice che punta allo Scudetto anche se non lo confermerà mai. Alternative? Se ne metti 11 nuovi tutti insieme c'è il rischio che la squadra non funzioni. Conte dispiaciuto? Non avrebbe dovuto azzardare il 100% di cambi.

Inter più forte? Ha la rosa più completa, ma un po' di cose sono successe. Il Napoli è meritatamente in testa, ha scelto di uscire anche dalla Coppa Italia ed ha una rosa che non è due e trequarti come quella dell'Inter, ma in proporzione è superiore a quella delle altre, l'Inter avrà 5 competizioni aggiungendo anche il Mondiale per club, come Atalanta e Juventus ed è un vantaggio importantissimo per Conte che ribadisce il concetto delle macerie, ma è stata una parentesi che io metterei da parte perchè è lo stesso gruppo che ha vinto lo Scudetto e con 100mln di investimenti. Conte ci crede fortemente nello Scudetto, l'Inter è la più completa ma a gennaio giocherà ogni 3 giorni una gara peggio dell'altra tra recuperi, Supercoppa, campionato e Champions, avrà persino due asterischi. Kim e Osimhen? Conte voleva Lukaku, hanno preso McTominay, Buongiorno...".