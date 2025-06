Biasin: "Senza quel gol di Acerbi al Barça... l'Inter avrebbe vinto lo Scudetto"

Nel corso di 'by night' su Cronache di spogliatoio, il giornalista vicino alle vicende interiste Fabrizio Biasin nella rubrica 'immagine se...' è tornato sulla partita col Barcellona ed in particolare il gol di Acerbi allo scadere che ha portato ai supplementari: "Senza quel gol nel recupero? Ci ho pensato, sapete, l'emozione più grande del tifoso dell'Inter è arrivata per quel gol. Che cambia la stagione. Paradossalmente ti ha portato ad un finale molto particolare.

Senza quel gol l'Inter sarebbe uscita depressa sì, ma sempre tra gli applausi per quella partita, e forse avrebbe trovato la forza per un finale migliore in campionato e forse portare pure a casa lo Scudetto. E tenere Inzaghi? Quello forse no. Sarebbe rimasto in caso di vittoria di Champions, pure per la Supercoppa europea. Te lo posso dire. Anche se c'è chi pensa ad accordi già da mesi scorsi, ma ormai le cose di questo tipo non escono più dal bar ma da testate importanti. Senza quel gol non ci sarebbe stata quella finale, scorie importanti, ma è stata un'emozione incredibile. Pure col 5-0 quell'Inter-Barcellona te lo porterai dentro".