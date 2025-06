Video De Bruyne dopo le visite raggiunge ADL nella sua casa di Roma per la firma

Kevin De Bruyne ha lasciato Villa Stuart dopo aver sostenuto le visite mediche per completare l'iter burocratico prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. In questi minuti, dopo essere andato via dalla clinica, è a casa del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il centrocampista belga, come riportato da Tuttomercatoweb.com, ha raggiunto pochissimi minuti fa la dimora romana del presidente azzurro. Di seguito le immagini