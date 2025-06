Video De Bruyne, il messaggio ai tifosi: “Non vedo l’ora di unirmi alla squadra, forza Napoli!”

Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è stato dato dal presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet che ha subito infiammato l'entusiasmo dei tifosi azzurri, seguito poi dalla conferma sui social da parte del centrocampista belga, e che rapidamente ha fatto il giro dei social e delle testate di tutto il mondo.

Dopo le varie reazioni social sono arrivate anche le parole del protagonista. Queste infatti le prime dichiarazioni da nuovo calciatore partenopeo da parte del fuoriclasse belga: “Ciao tifosi del Napoli, sono Kevin e voglio dirvi che non vedo l’ora di unirmi alla squadra. So quanto sostenete il club in ogni momento. Ci vediamo presto e forza Napoli!”, ha dichiarato l’ex Manchester City.