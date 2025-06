Beukema-Napoli, Romano annuncia: "Accordo quinquennale col giocatore, le cifre"

Il Napoli affonda il colpo per l'obettivo principale per rinforzare il reparto difensifivo, Sam Beukema del Bologna. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale riferisce le ultime della trattativa per il difensore olandese attraverso il proprio profilo X: "Il Napoli ha concordato con Sam Beukema un contratto quinquennale come opzione principale per la posizione di DC. Ora l'accordo dipende dal Bologna, non c'è ancora un accordo tra i due club".

Altri dettagli li riferisce l'altro esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale Youtube di Romano: "Al giocatore è stato offerto un contratto di 5 da 3mln netti a stagione. Un'offerta davvero importante. Ma per il Bologna Beukema è un calciatore fondamentale, vista anche la probabile partenza di Lucumì. Quindi il Napoli troverà un muro davanti, ma ci proverà".