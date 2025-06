Retroscena Anguissa: il Napoli ha rifiutato un'offerta dal Besiktas, i dettagli

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano di un retroscena su Frank Zambo Anguissa: "Nelle ultime ore si è fatto avanti il Besiktas, la squadra turca ha offerto circa 10 milioni di euro al Napoli, che però di fatto ha rispedito al mittente questa proposta, dato che chiede molto di più. Anguissa vorrebbe provare un'esperienza in un altro campionato, lontano da Napoli, per motivi personali ma vedremo se tutte le parti troveranno un accordo che favorisca un po’ tutti”.

