Sky, Modugno: "De Bruyne tra i più grandi colpi di sempre! Non era sorpreso dall'atmosfera"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha seguito per l'emittente satellitare la prima giornata italiana di Kevin De Bruyne - che in mattinata è sbarcato a Fiumicino, poi ha fatto le visite e Villa Stuart e poi si è diretto a casa De Laurentiis per la firma prima dell'annuncio ufficiale - e l'ha raccontata così:

"È uno dei più grandi colpi della storia del Napoli. È apparso sorridente ma non sorpreso, sapeva che Napoli è speciale. Una scelta di vita, città che ha anche scelto per sposarsi. De Bruyne ha scelto la squadra campione d'Italia e che vuole essere protagonista".