BoboTv, Cassano incorona il Napoli: “È la squadra italiana più bella e vincente della storia!”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano si è così espresso dopo il 3-0 del Napoli all’Eintracht che è valso i quarti di finale di Champions League: “In base ai nomi io credo che il Napoli sia la squadra italiana più bella e vincente della storia. Non ha top player, Spalletti sta facendo diventare il Napoli tra le più belle che il calcio italiano ha mai avuto. In rapporto ai nomi, è quella che sta giocando meglio nella storia delle squadre italiane.

Il Milan di Sacchi aveva giocatori fenomenali, poi la Juve aveva super calciatori, poi c’è stato il ciclo di Inter e Milan con squadre favolose. Per come è partita la stagione, il Napoli è la squadra italiana più bella, efficace e vincente della storia. Io non ho mai visto una roba del genere”.