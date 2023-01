BoboTv, Cassano: "Spalletti il vero genio tattico, Allegri ha rotto il c... con la psicologia!"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha celebrato nuovamente il gioco del Napoli di Spalletti

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha celebrato nuovamente il gioco del Napoli di Spalletti: "Spalletti è il vero genio, come lavora, ed anche nelle dichiarazioni non ha fatto il fenomeno mentre l'altro (Allegri, ndr) fa il furbetto e va sulla psicologia ma la psicologia ci ha rotto il c... Ogni domenica bisogna sentire quelle cagate e vedere come fa giocare la squadra, ma pure i tifosi bianconeri si sono rotti. Spalletti ad esempio richiamava Anguissa tra le linee, perché? Alex Sandro doveva accorciare su di lui, così Kostic andava su Politano e restava Bremer su Osimhen, quello è lavorare! Chi è l'indispensabile del Napoli? Io dico Lobotka, con Osimhen fuori hanno sempre vinto, Lobotka invece non vedo un altro che possa sostituirlo, ovviamente poi l'insostituibile è in panchina non dimentichiamolo.