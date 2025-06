Bologna, il medico: "Ndoye il più atleta di tutti! Beukema? Un solo infortunio di 5 giorni..."

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Gianni Nanni, responsabile medico-sanitario del Bologna: “Complimenti al Napoli per il risultato ottenuto, sono veramente felice per la città, la società, per l’ambiente tutto. Anche noi abbiamo fatto una grande impresa quest’anno, abbiamo vissuto una notte molto intensa. Il Napoli sarà di nuovo candidato a vincere lo scudetto e anche noi speriamo di fare bene come abbiamo fatto lo scorso anno ed avvicinarci il più possibile al Napoli.

Ndoye, Lucumi e Beukema? Mi dispiacerebbe perderli tutti e tre. Beukema è fortissimo, ha avuto un solo infortunio di 5 giorni, è un professionista esemplare, stesso dicasi di Lucumi, un grande talento. Ndoye poi è il più atleta di tutti, potrebbe fare le olimpiadi come velocista. Sono stati tutti colonne importanti della nostra squadra. Ndoye è cresciuto anche dal punto di vista tecnico, quest’anno ha fatto tanti gol e molti davvero importanti, anche nella finale di coppa Italia. E’ veramente esploso, è stata un’annata importantissima per lui e ha portato noi ai risultati. Lui con i suoi compagni certamente, ma Ndoye in particolare ha dato una grossa mano. Tutti e tre sono nel pieno della maturità fisica e psicologica e sono migliorati tantissimo. Beukema è venuto come uno sconosciuto e adesso è ambito dalle società più importanti, mi dispiacerebbe perderlo. Il Bologna sta diventando una realtà importante e penso che faremo di tutto per trattenerlo. E’ chiaro che davanti ad offerte pazzesche barcolli, ma spero che resti da noi.

Italiano è un allenatore vero, ha delle concezioni tattiche davvero all’avanguardia. Lo vedete come giochiamo, facciamo un calcio molto bello da vedere e molto moderno, in Europa tutti tentano di giocare, il Barcellona in primis. Italiano raggiungerà sicuramente dei risultati molto importanti e lo merita. Poi noi Bologna siamo già una realtà importante per cui è rimasto volentieri qui e vuole ancora migliorare i risultati dell’anno scorso, ma è certamente candidato ad allenare società top in Europa. E’ molto intelligente oltre ad essere un bravo tecnico perchè porta avanti il suo credo, ma è anche bravo a correggere perchè non è uno radicale. Sa che a volte deve rinunciare a qualcosa.

Italia? Bisognerebbe cominciare a vedere cosa succede all’estero: i 18enni giocano titolari in squadre importantissime. Dobbiamo dare fiducia ai giovani, contribuendo a farli crescere. A volte abbiamo paura del risultato della domenica e schieriamo il giocatore più esperto, sacrificando i giovani. E’ brutto obbligare le società a schierare i giovani, bisognerebbe crescere dal punto di vista culturale. Fabian ad esempio è quasi un titolare nel Bologna e quando non ha giocato da titolare, è subentrato per cui è proiettato a giocare titolare in una grande squadra. Sicuramente dobbiamo credere di più in questi giovani perchè il risultato se ci credi arriva”.