Podcast De Paola su Calhanoglu: "Visto De Bruyne? Cambiare aria può rilanciarlo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Paolo De Paola.

Inter e Juventus, chi arriverà più lontano nel Mondiale per Club?

"La Juventus. Perchè la Juve ha ancora un obiettivo che può sorprendere e creare un altro tipo di giudizio sull'intera stagione. L'Inter è scarica, è arrivata fino in fondo a tutte e competizioni, la Juve ha più motivazioni".

Frattesi e Vlahovic possono rilanciarsi. Che dice?

"Potrebbe rinnovare Vlahovic il prossimo anno spalmando l'ingaggio in più stagioni. Adesso sento che Allegri impazzisce per Vlahovic, con il Milan che lo prenderebbe a 25 mln, una minusvalenza pazzesca. Credo che siano voci per creare una certa retorica, così come per Frattesi".

Calhanoglu: che deve fare l'Inter?

"Cambiare aria potrebbe non solo rilanciarlo ma permettergli di trovare delle motivazioni diverse. Abbiamo visto cosa sta accadendo con De Bruyne".