Rileggi live Bologna, Italiano in conferenza: "Perdere a Napoli ci sta, ma il 3-0 mi fa arrabbiare. Dobbiamo essere più svegli"

vedi letture

Al termine del match perso contro il Napoli, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano interverrà nella sala conferenze dal Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

"Abbiamo palleggiato bene nella metà campo del Napoli, volevamo difenderci palleggiando ma abbiamo fatto un po' troppi errori e subito gol. Venire qui con questa personalità è positivo, è la seconda giornata devi continuare a lavorare mattoncino dopo mattoncino. Troveremo la forza per lavorare in settimana e fare risultato con l'Empoli".

A che livello siete dalla sua idea? "Analizzando le prime due partite siamo stati straordinari nella prima partita ma non siamo stati concreti. Dobbiamo trovare più soluzioni davanti, dobbiamo riempire meglio l'area. Dobbiamo fare molto di più al ridosso dell'area, abbiamo messo poco la palla dentro anche oggi. Dobbiamo lavorare sull'entusiasmo che a Bologna non manca e lavorare per la prossima partita".

Chi gioca davanti ha le caratteristiche dell'attaccante, ci arriveremo con il lavoro, le esercitazioni e il sacrificio. E' un peccato ci ritroviamo con un punto in due partite ma potevamo ottenere molto di più. Oggi non abbiamo permesso al Napoli di farci male quando ripartire dal basso, dobbiamo però essere più svegli".

Facevate fatica nell'ultimo terzo di campo nel creare? "Sei giorni fa tutto questo non si era visto, abbiamo creato l'impossibile, ci siamo mossi bene e creato tutto quello che c'era da creare. Il blocco basso del Napoli non ti permetteva di creare ma dobbiamo miglioare. Un aspetto che mi fa arrabbiare è che la partita finisce 3-0, nel finale abbassiamo la testa e andiamo piano permettendo agli avversari di dilagare. Mi auguro che non ricadrà"-

Non ti sei sentito di rischiare i due cambi nel primo tempo? "Dobbiamo arrivare fino al novenatesimo e un cambio te lo devi tenere. Ndoye e Orsolini erano un po' stanchi, mi dispiacerebbe avere infortuni. Ci sta perdere a Napoli ma il 3-0 non mi piace. Ripeto dobbiamo essere più scaltri".

Perché Fabbian in panchina? La preoccupa la squadra in campionato? Servono nuovi innesti? "Fabian è un ragazzo giovane e di grande qualità, oggi ho pensato che Abisher potesse darci qualcosa in più dal punto di vista del palleggio. E' giusto fare rotazioni. Inizieranno le coppe e ulteriori difficoltà, vogliamo ben figurare in Champions. Dobbiamo vedere dove sbagliare meno, manca poco alla fine del mercato, il direttore è vigile, vediamo quello che succede".

23.37 - Termina la conferenza.