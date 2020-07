Bologna, Mihajlovic scherza: "Fermare Insigne? Gonfiamolo in albergo. Mbaye è uno cattivo..."

Nella conferenza stampa di ieri alla vigilia del Napoli, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato interrogato anche sulla catena mancina dei partenopei.

Aiutare il terzino destro visto che Insigne-Mario Rui è una delle catene più efficaci di tutta la serie A? Mando qualcuno in albergo, così lo gonfiano e Insigne non gioca bene. Cosa posso pensare... è uno contro uno, si gioca, noi mettiamo lì Mbaye che è uno cattivo. Io quando lo vedo in faccia ho pauro, spero anche Insigne abbia paura".