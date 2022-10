Bologna, Zirkzee a Dazn: "Partita positiva al di là del risultato. Poi segnare al Napoli..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, alla prima da titolare in Serie A, contro il Napoli, ha trovato il primo gol nel nostro campionato e a fine partita ha parlato al microfono di Dazn: "Ovviamente ogni attaccante sogna di segnare, poi farlo contro il Napoli... Non arrivavo da un momento semplicissimo, non ho giocato inizialmente quanto, segnare alla prima da titolare è una bella sensazione personalmente. Speriamo di fare meglio comunque la settimana prossima. Credo che abbiamo fatto una partita positiva, al di là del risultato, e può essere un inizio per fare risultati".

Tu e Arnautovic potete giocare insieme? "Sì, credo di sì, dipende dall'allenatore. Oggi è complicato, Marko è un gran giocatore e ci stiamo giocando in due una singola posizione, ma io voglio dimostrare di essere pronto e affamato".