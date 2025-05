De Giovanni: "Fallo di Simeone? Non esiste che il VAR chiami l’arbitro in quell’occasione”

vedi letture

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’arbitro è l’alibi dei perdenti, ma il sistema arbitrale lascia perplesso. Doveri non ha sbagliato le sue valutazioni, ma si è giocato pochissimo nel secondo tempo e questo non è accettabile. Perciò Conte ha perso le staffe ed è stato espulso. La panchina del Parma continuava esplicitamente a perdere tempo, ma tu quarto uomo non dovresti consentirlo.

Doveri, correttamente, vede il contatto di Simeone ma fa proseguire il gioco, poi c’è fallo su Neres. Doveri mette le due braccia in avanti perchè dà il vantaggio ad un fallo su Simeone e non di Simeone. Non esiste che il protocollo del VAR consenta il richiamo dell’arbitro se non per un chiarissimo errore. Col Cagliari non sarà una partita facile, ci vuole attenzione”.