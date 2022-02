Boniek: "E' il Napoli l'anti-Inter, ma come ha fatto la Juve a prendere Vlahovic?"

Zibì Boniek, vicepresidente della UEFA, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha di tutto per recuperare i punti all'Inter e per lottare fino alla fine per lo scudetto. Il campionato italiano è il più difficile da giocare, forse come infrastrutture adesso si deve aggiornare ma tecniccamente è il migliore. Vlahovic? Bisogna vedere come reagirà al fatto che sia diventato milionario da un giorno all'altro, ma credo che il suo acquisto sposti tanto nella corsa per l'Europa. Ma non so come abbia fatto la Juve a spendere tutti questi soldi".