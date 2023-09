Boniek: "Il Napoli gioca bene. Zielinski? Nessuno tocca la palla come lui"

Zibi Boniek, vicepresidente UEFA, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di NewsPix/Image Sport

Zibi Boniek, vicepresidente UEFA, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Guardo il Napoli quest'anno e devo dire che gioca bene. Se non avesse sbagliato il rigore a Bologna avrebbe vinto anche quella partita. Vincere come ha fatto il Napoli l'anno scorso era difficile per non dire impossibile.

Zielinski gioca sempre bene, poi può capitare che ci siano ogni tanto periodi di appannamento. Piotr è un ragazzo eccezionale, ha un carattere fortissimo. Come tocca la palla lui, non lo fa nessuno. Poi ha voluto fortemente rimanere a Napoli e difendere lo scudetto. Nel calcio ripetersi non è assolutamente facile, Spalletti può darsi che abbia annusato questo fatto e per questo ha lasciato prima. Ripetersi è mentalità. In Italia gli ex calciatori sono fuori dal mondo del calcio, c'è ostracismo per coinvolgere ex grandi giocatori in società".