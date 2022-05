Boniek su Zielinski: "Non lo riconosco. Il suo rendimento è causato dalle condizioni fisiche"

"Credo che le ragioni di questo suo rendimento sia essenzialmente fisiche".

Zbigniew Boniek, vice presidente dell'Uefa ed ex numero uno della federazione polacca, ha commentato così a Radio Kiss Kiss Napoli il momento che sta attraversando il connazionale Piotr Zielinski: "Non è lo stesso giocatore che ho conosciuto. Non conosco le sue condizioni atletiche ma non penso siano al top, e in questo periodo si è visto. Credo che le ragioni di questo suo rendimento sia essenzialmente fisiche".