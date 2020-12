Boninsegna: "Il mio cuore è per l'Inter ma simpatizzo Napoli per l'amicizia con Juliano"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, l'ex calciatore Roberto Boninsegna ha parlato del big match Inter-Napoli, in programma domani sera: "E’ una partita classica. Il mio cuore è logicamente per l’Inter, ma simpatizzo per il Napoli perché sono molto amico di Antonio Juliano. So che purtroppo non sta molto bene, ricordo sempre la nostra vacanza a Ischia nel ’70. Domani che vinca il migliore, e come diceva Nereo Rocco: ‘Spero de no’ (ride,ndr.). Nell’Inter la difesa è ottima, l’attacco ha giocatori importantissimi, escluso l’exploit di Barella a Cagliari, qualche carenza invece c’è a centrocampo.

Conte? L’altra sera non mi è piaciuto, in una partita da vincere ha tolto Lautaro, che è uscito col muso lungo, ed infatti siamo stati eliminati dalle coppe. Comunque ha un organico importante con riserve che potrebbero giocare titolari in qualsiasi squadra.

Corsa per il titolo? Il Campionato si è riaperto con il pareggio del Milan, ci sono ancora tante partite da giocare.

Lukaku? Quando andò via Icardi ero molto dispiaciuto per quello che aveva fatto all’Inter, adesso mi sto convincendo anche di Lukaku che sta facendo molto bene".

Le differenze col calcio che giocavo io? Quando ero all’Inter e non volevo andare alla Juventus mi dissero che se non fossi andato lì avrei smesso di giocare, adesso siamo passati all’estremo opposto".