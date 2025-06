Borghi: "De Bruyne è un campione, alzerà l'asticella in ogni allenamento"

Il giornalista e telecronista Stefano Borghi a Cronache di Spogliatoio parla dell'arrivo di Kdb al Napoli: "De Bruyne è un grande colpo per il Napoli e il nostro campionato. Arriva un campione. E' la chiara dimostrazione di come il Napoli sia già la favorita per la prossima stagione? De Bruyne vedremo come si adatterà al calcio italiano e che continuità fisica potrà offrire, tutti discorsi secondati rispetto al fatto che è un campione. Il Napoli con lui crescerà nel quotidiano, in ogni allenamento. Uno come lui alza l'asticella di tutto".

Presentazione per Kdb, intanto, prevista a luglio in grande stile. Si unirà subito alla squadra per il ritiro di Dimaro Folgarida. E' arrivato a parametro zero dopo dieci stagioni al City. Ha firmato fino al 2027 con opzione fino al 2028 a favore del club azzurro. Bonus alla firma di circa 10 milioni. Stipendio netto di 6 milioni a stagione.