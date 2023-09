Braga, Horta deluso: "Sconfitta ingiusta, siamo tristi e scoraggiati"

Ricardo Horta, attaccante del Braga, ha commentato ai microfoni dell'Eleven la sconfitta contro il Napoli al termine del match di Champions League.

Ricardo Horta, attaccante del Braga, ha commentato ai microfoni dell'Eleven la sconfitta contro il Napoli al termine del match di Champions League: "Penso che sia stata una sconfitta ingiusta. Abbiamo giocato una partita degna della qualità di questa competizione, ma sapevamo che per dettagli o per mancanza di concentrazione avremmo potuto subire gol e così è stato. Siamo tristi e scoraggiati per non essere riusciti a conquistare nessun punto, ma è la prima partita e faremo comunque delle belle cose".