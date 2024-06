Braglia difende Meret: "Penalizzato dall'andamento del Napoli, ha subìto troppe critiche"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.





TuttoNapoli.net

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Come vede la chiusura della querelle Juve-Allegri?

"Ci si è lasciati meglio, forse fa pensare che ci sia già una squadra pronta per far tornare in panchina Allegri. Chi c'è dietro? Forse il Bologna. Credo che troverebbe una squadra che comunque è in Champions e uno come lui credo possa portare quell'esperienza che serve in un contesto come questo. Allegri l'ho avuto come compagno di squadra e se dico certe cose è perché lo conosco. Ma rimane una mia idea".

Si potrà fare l'operazione Koopmeiners-Juve?

"Non credo, è cambiata la metodologia di gestione in casa Juve. Anche Giuntoli stesso lo ha dimostrato. Oggi la Juventus va a prendere quei giocatori che costano molto meno rispetto a quelli già affermati".

Italia, chi verrà tagliato per Euro 2024?

"Penso che Provedel, che si avvicina al mio portiere ideale, avendo giocato meno e arrivando da un infortunio, sarà tagliato. Meret è stato più penalizzato dall'andamento del Napoli, ha subìto anche lui qualche critica di troppo. Poi penso che Zaccagni e Folorunsho possano essere sacrificati".