Podcast Braglia: "Difficile far gol alla Juve, ma Conte ha l'antidoto contro Motta"

Sfida nella sfida tra Antonio Conte e Thiago Motta di domani pomeriggio, quale allenatore inciderà di più in Napoli-Juventus?

Parola all'ex calciatore e opinionista Simone Braglia ai microfoni di Tmw Radio: "Conte ha l'antidoto contro Motta. Ha Lukaku, Neres, ma anche Meret. Le motivazioni e l'autostima dei giocatori del Napoli sono superiori a quelli della Juventus. Sarà difficile far gol alla Juve ma credo che potrà superarla di misura. Yildiz lo vedo più incisivo di Neres. È un giocatore in continua crescita, può sostenere un peso più importante ora alla Juve. Thuram o Anguissa? E' indispensabile Anguissa, sia tecnicamente che come personalità. E punto su Lukaku in attacco".