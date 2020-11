Braida elogia Gattuso: "Uomo vero di antichi valori, avrà sempre la mia amicizia"

Ariedo Braida, ex ds del Milan, ha parlato di Rino Gattuso ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Lo confermerei E’ mio amico e gli amici vanno licenziati (ride, ndr.) Lo stimo è una persona eccezionale, ha gli antichi valori della vita, avrà sempre la mia amicizia finché vivrò. Abbiamo vissuto un percorso di vita calcistica e umana, è un uomo vero che sa rinunciare al denaro, avrà sempre la mia riconoscenza per tutto quello ha saputo fare. Avrà ancora più successo in futuro oltre a quello che già sta avendo. Seedorf, Nesta, Brocchi, Pirlo, sono tanti gli allenatori ex rossoneri, il Milan era una scuola di calcio e di vita. Il presidente De Laurentiis non ha bisogno di consigli, sa scegliere molto bene e continuerà a farlo, Rino si merita un bel contratto.

Scudetto? Con questo calcio, che a me non piace, tutto è possibile. Anche ieri ho visto gli spalti vuoti a Madrid nel campetto degli allenamenti, questo non è calcio”.